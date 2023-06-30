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Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Вибух

30 июня около 11:20 РФ ударила, вероятно, из реактивных систем залпового огня по Сергеевке Покровского района Донецкой области. Есть попадание по территории местной школы, в которой на момент обстрела находились 12 гражданских – представители администрации, учителя и технический персонал.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В результате обстрела погибли 56-летняя учительница начальных классов и 44-летняя главный бухгалтер. Шесть других сотрудников, из них четверо мужчин в возрасте от 54 до 69 лет и две женщины 24 и 34 лет получили телесные повреждения. Всех доставили в больницу.

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Швидка допомога

Часть здания школы практически разрушена, разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, уничтожена мебель и школьный инвентарь. На месте попадания продолжают работать прокуроры, правоохранители и спасатели.

Прокуратурой начато расследование по факту гибели двоих и ранения шести работников.

РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые
РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые
РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые
РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые
РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые
РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые
РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые
РФ ударила по школе в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Фото: Донецкая областная прокуратура

Война в Украине, Військові злочини, Донецкая область, загиблі
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