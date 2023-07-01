Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
В Киеве прогремел мощный взрыв, однако в городе не объявлен сигнал воздушной тревоги.
По словам местных жителей, в Киеве в некоторых районах исчезло электроснабжение. Пока неизвестно, почему нет света в ряде домов киевлян.
Ранее в Киевской областной военной администрации предупреждали, что в Вышгородском районе может быть шумно из-за плановых взрывных работ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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