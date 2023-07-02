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Илья Нежигай, редактор ленты

Атака БпЛА: в Николаевской области прогремели взрывы

Атака БпЛА: в Николаевской области прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Николаевской области прогремели взрывы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что существует угроза применения ударных беспилотников со стороны России.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким еще до первых сообщений о взрывах писал, что в сторону области летят вражеские БПЛА.

По предварительным данным, взрывы связаны с работой противовоздушной обороны в городе Вознесенск Николаевской области.

В то же время как Виталий Ким, так и другие представители власти, не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Николаевская область
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