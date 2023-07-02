Атака БпЛА: в Николаевской области прогремели взрывы
В Николаевской области прогремели взрывы.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что существует угроза применения ударных беспилотников со стороны России.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким еще до первых сообщений о взрывах писал, что в сторону области летят вражеские БПЛА.
По предварительным данным, взрывы связаны с работой противовоздушной обороны в городе Вознесенск Николаевской области.
В то же время как Виталий Ким, так и другие представители власти, не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев