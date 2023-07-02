Четыре удара ножом в грудь: в Польше неизвестный убил украинца
В Польше неизвестный мужчина с ножом напал на украинца. Он нанес ему четыре удара ножом в грудь. Из-за полученных травм пострадавший погиб в больнице.
Как стало известно, инцидент, во время которого неизвестный мужчина с ножом напал на 36-летнего украинца, произошел в Хелме.
Полиция до сих пор разыскивает мужчину, который совершил нападение. К поискам привлекли кинологов с собаками. Мотивы убийства пока неизвестны.
К слову, в Балтийском море между Швецией и Польшей с палубы парома упали семилетний ребенок и его мать. Предварительно женщина совершила самоубийство, потянув с собой сына.
Источник: Gazeta.Pl
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк