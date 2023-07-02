Четыре удара ножом в грудь: в Польше неизвестный убил украинца

В Польше неизвестный мужчина с ножом напал на украинца. Он нанес ему четыре удара ножом в грудь. Из-за полученных травм пострадавший погиб в больнице.

Как стало известно, инцидент, во время которого неизвестный мужчина с ножом напал на 36-летнего украинца, произошел в Хелме.

Полиция до сих пор разыскивает мужчину, который совершил нападение. К поискам привлекли кинологов с собаками. Мотивы убийства пока неизвестны.

К слову, в Балтийском море между Швецией и Польшей с палубы парома упали семилетний ребенок и его мать. Предварительно женщина совершила самоубийство, потянув с собой сына.

Источник: Gazeta.Pl

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