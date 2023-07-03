Насиловал 10-летнюю дочь: на Волыни мужчину приговорили к тюрьме

В одном из сел Ковельского района Волынской области 48-летний мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении собственной 10-летней дочери. Его суд признал виновным.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

Во время судебного слушания дела было установлено, что в октябре 2021 года мужчина дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней родной дочери.

За совершение преступления, проходящего по ч. 4,6 ст. 153 УК Украины, суд назначил ему максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также согласно приговору суда, сведения о мужчине были внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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