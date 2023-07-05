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Валентина Чорна, редактор ленты

В Донецке прогремела серия мощных взрывов

Донецьк - вибух

Вечером 4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремела серия мощных взрывов.

Обновлено 22:40. Вследствие эффективного огневого воздействия подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке.

Информацию подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Ранее в сети обнародовали видео, как после взрывов над городом поднимается столб дыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Донецк, Російська агресія
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