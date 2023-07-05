В Донецке прогремела серия мощных взрывов
Вечером 4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремела серия мощных взрывов.
Обновлено 22:40. Вследствие эффективного огневого воздействия подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке.
Информацию подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.
Ранее в сети обнародовали видео, как после взрывов над городом поднимается столб дыма.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.Татьяна Доцяк