Вероятно, ПВО: на Днепропетровщине прогремели взрывы
В Днепропетровской области слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Также в регионе перед этим была объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.
Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, в Днепропетровской области существует угроза ракетного удара РФ, а также угроза атаки вражеских беспилотников.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.Татьяна Доцяк