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Илья Нежигай, редактор ленты

Вероятно, ПВО: на Днепропетровщине прогремели взрывы

Вероятно, ПВО: на Днепропетровщине прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Днепропетровской области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Также в регионе перед этим была объявлена воздушная тревога.

По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.

Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, в Днепропетровской области существует угроза ракетного удара РФ, а также угроза атаки вражеских беспилотников.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Російська агресія
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