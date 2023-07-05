Судья Тандыр ехал со скоростью 100 км/ч, анализов крови еще нет – ГБР

Глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр, который на блокпосту в Киеве сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, ехал со скоростью 100 км/ч.

Таковы результаты экспертизы на скорость. Об этом эксклюзивно журналистке Фактов ICTV Оксане Михайловой сообщила спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

– Экспертиза показала, что скорость на момент развития ДТП была 100 км/ч, что вдвое больше, чем разрешено в населенном пункте. То есть это нарушение правил дорожного движения, – заявила Татьяна Сапьян.

К тому же, такая скорость в пять раз превышает ту цифру, которую называл сам водитель.

Кроме того, следует отметить, что ДТП произошло на блокпосту, где, согласно рекомендациям, вообще необходимо снизить скорость до 5 км/ч.

– Мы с вами прекрасно понимаем, что подозреваемый и его защита работают над отбеливанием репутации судьи, уменьшением уровня его наказания, возможно, добиваются переквалификации статьи. Но, не идя на сотрудничество и используя лазейки в Уголовно-процессуальном кодексе, им не удастся добиться результата, – говорит Сапьян.

Между тем, результатов экспертизы на содержание алкоголя в крови судьи до сих пор нет.

В ГБР подчеркивают: учреждение и эксперты, работающие над ней, независимы. Следователи не могут влиять на них.

– Могу только сказать, что бюро заинтересовано в том, чтобы как можно скорее получить результаты этих анализов, потому что от них тоже многое зависит. Но мы не можем влиять на экспертов и указывать им, сколько у них дней, чтобы провести экспертизу. Сейчас мы, как все общество, ждем результатов этих анализов. Как только они будут готовы, сразу сможем об этом говорить, – отмечает в комментарии Фактам ICTV спикер ГБР.

Татьяна Сапьян добавляет: у следствия есть инструменты, как доказать нетрезвость водителя даже в том случае, если результаты будут отрицательными.

Например, следователи могут не соглашаться с результатами экспертизы (поскольку на результат может повлиять количество времени, спустя которое были отобраны образцы, – Ред.), если есть другие доказательства, подтверждающие состояние алкогольного опьянения судьи.

Следствие принимает во внимание, кроме результатов анализов, видео со всех камер, которые удалось приобщить в процессе досудебного расследования, свидетельские показания, тот факт, что в автомобиле была найдена бутылка с алкоголем.

Все это является косвенным доказательством того, что судья мог употреблять алкоголь, хотя действительно важную роль в этом процессе играет сама экспертиза биологических образцов.

В настоящее время следствие находится на завершающем этапе. В ГБР надеются, что все результаты к 21 июля будут известны.

Если следствие сочтет нужным, то сможет просить о продлении и сроков досудебного расследования и, соответственно, продления меры пресечения для судьи в виде содержания под стражей.

– Ответственность все равно будет. Виновный будет наказан, – уверяет украинцев Татьяна Сапьян.

Напомним, что около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр за рулем Лексуса совершил наезд на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве.

От травм нацгвардеец погиб на месте.

Сразу после ДТП судья Тандыр, который, как отметили в прокуратуре, “имел визуальные клинические признаки опьянения”, отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ.

Кроме того, в Лексусе главы Макаровского районного суда нашли бутылку от алкоголя.

Вечером 26 мая судье объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения) и принудительно отобрали биологические образцы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Вечером следующего дня Высший совет правосудия поддержал представление прокуратуры и дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, разрешив таким образом стороне обвинения просить суд избрать Тандыру меру пресечения.

Через неделю после ДТП, 2 июня, ВСП временно отстранил Тандыра от совершения правосудия.

В суде Тандыр свою вину признавал лишь частично. Утверждал, что якобы не был пьян в момент ДТП и не употреблял алкоголь накануне.

Между тем ни сам судья, ни его представители, по крайней мере, до похорон, прощения у родителей Вадима Бондаренко не просили и никоим образом не пытались с ними связаться.

С 23-летним нацгвардейцем, у которого осталась жена и трое детей, простились в Тальном 28 мая.

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