В Минобороны решили уволить офицера, избившего жену военного

В Министерстве обороны решили уволить из рядов Вооруженных сил Украины старшего офицера Закарпатского ТЦК и СП, избившего жену военного.

Так в Минобороны отреагировали на появление в публичном пространстве “информации о позорном поведении старшего офицера и нанесении им телесных повреждений гражданке Украины”.

Уволить офицера Закарпатского территориального центра комплектования и социальной поддержки решили на основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ждут его в связи с начатым правоохранительными органами производством по факту совершения уголовного преступления.

– В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, опозорившему свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд, – отмечает первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В Минобороны обещают, что Закарпатский ОТЦК и СП обеспечит максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что накануне стало известно, что представитель Закарпатского ТЦК и СП избил жену офицера Вооруженных сил Украины Татьяну Новак.

В травмпункте у женщины зафиксировали ушиб нижней челюсти и мягких тканей головы.

По данным полиции Закарпатской области, телесные повреждения жене военного офицер нанес 25 июня на одной из улиц Ужгорода.

Источник: Александр Павлюк

Фото: Полиция Закарпатской области

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