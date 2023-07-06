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Татьяна Забожко, редактор ленты

Дала гудок, и больше мы не связались – дочь пропавшей после удара по Львову

Юлія Пігура

Во Львове продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на месте разрушенного ракетой Калибр четырехэтажного жилого дома.

Утешительные новости возле квартиры своей мамы ждет местная жительница Юлия Пигура.

Женщина – одна из пропавших после ракетного удара россиян по Львову.

После обстрела мама Юлии успела только дать дочке гудок по телефону.

– Это квартира моей мамы. Мы ее сейчас ищем. Мама дала нам гудок, и больше мы с ней не связались, – говорит, постоянно оглядываясь на руины, дочь пропавшей жительницы дома Юлия Пигура. – Я очень надеюсь, что мы ее найдем, и все будет хорошо.

Напомним, что ночью 6 июля российские войска нанесли ракетный удар по Львову.

Основной удар пришелся по четырехэтажному дому.

По состоянию на этот час подтверждена гибель четырех человек.

Между тем спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти в живых еще двоих, не выходящих на связь.

В больнице после ракетных обстрелов находятся 13 человек.

По данным ОВА, пострадавших – 34, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – 37.

Известно, что из-за ракетного удара разрушениям подверглись более 30 домов, более 250 квартир, десять общежитий, дом ребенка, два вуза, санаторная школа.

Повреждена и одна подстанция во Львове, из-за чего 150 абонентов остаются без электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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