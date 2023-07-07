Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Говерле молния поразила трех человек — погиб мужчина и ребенок
6 июля в Карпатах на горе Говерла из-за удара молнии погибли два человека. Еще одну пострадавшую удалось спасти.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Сообщение о происшествии поступило 6 июля в 14:53. Медики проинформировали, что на синем маршруте молния поразила трех человек. Среди них — 9-летняя девочка.
На место отправились работники поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт Ворохта. Работники ГСЧС на месте трагедии нашли тела ребенка и мужчины. Туристы погибли из-за удара молнии.
Другая пострадавшая — женщина, была в шоковом состоянии. Ее другая группа туристов сопроводила до базы Заросляк.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео