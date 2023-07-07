На Говерле молния поразила трех человек — погиб мужчина и ребенок

6 июля в Карпатах на горе Говерла из-за удара молнии погибли два человека. Еще одну пострадавшую удалось спасти.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Сообщение о происшествии поступило 6 июля в 14:53. Медики проинформировали, что на синем маршруте молния поразила трех человек. Среди них — 9-летняя девочка.

На место отправились работники поисково-спасательных отделений города Яремче и пгт Ворохта. Работники ГСЧС на месте трагедии нашли тела ребенка и мужчины. Туристы погибли из-за удара молнии.

Другая пострадавшая — женщина, была в шоковом состоянии. Ее другая группа туристов сопроводила до базы Заросляк.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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