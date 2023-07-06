Нет квартиры, там просто дыра – жители дома о ракетном ударе по Львову

Жители дома во Львове, на который утром 6 июля упали обломки ракеты, рассказали, как им удалось спастись.

Жительница одной из разрушенных квартир Людмила выехала, когда случился первый удар.

– Нет квартиры, там просто дыра, – говорит в комментарии Общественному ошеломленная девушка.

В квартире Натальи – выбиты окна.

Женщина рассказывает, что соседка с верхнего этажа не слышит, потому не знала об объявлении воздушной тревоги.

– Хорошо, что соседка этажом выше ее вывела в укрытие, – добавляет Наталья.

Жительница квартиры на первом этаже Любовь не понимает, что происходило в первые мгновения после взрыва.

– Не знаю, как это было. Взрыв, все накрыло. Или я с дивана упала, или как, не знаю… На коленях ползли к двери. Квартиры нет… – отмечает Любовь.

Источник: Общественное. Львов

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