В Киеве ракетная опасность из-за вероятных пусков Калибров — КГВА
В Киеве существует ракетная опасность, жителей столицы призвали направляться в укрытие.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко в своем Telegram-канале в ночь на 6 июля.
— Внимание! Ракетная опасность для столицы! Вероятные пуски крылатых ракет Калибр. Направляйтесь в укрытие, — сообщил он.
Перед этим воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.
Параллельно с сообщением КМВА в Воздушных силах добавили, что несколько ракет типа Калибр из Черного моря направляются на север.
Ровно в 2:00 в ВС ВСУ сообщили, что в Киеве и области возможна работа ПВО.
Посмотреть, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.