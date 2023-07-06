В Киеве ракетная опасность из-за вероятных пусков Калибров — КГВА

В Киеве существует ракетная опасность, жителей столицы призвали направляться в укрытие.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко в своем Telegram-канале в ночь на 6 июля.

— Внимание! Ракетная опасность для столицы! Вероятные пуски крылатых ракет Калибр. Направляйтесь в укрытие, — сообщил он.

Перед этим воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.

Параллельно с сообщением КМВА в Воздушных силах добавили, что несколько ракет типа Калибр из Черного моря направляются на север.

Ровно в 2:00 в ВС ВСУ сообщили, что в Киеве и области возможна работа ПВО.

Посмотреть, где в Украине была объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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