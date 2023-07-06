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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обломки ракеты упали на дом во Львове: первые видео с места

Обстріл Львова 6 липня 2023

Первые видео с места падения обломков ракеты на жилой дом во Львове 6 июля обнародовал глава областной военной администрации Максим Козицкий.

– Россия прицельно бьет по жилым домам, – отмечает руководитель области, публикуя первые кадры с места происшествия.

На видео видно, что обломки полностью уничтожили часть здания на последнем этаже. В квартирах – выбиты стекла.

По словам городского главы Андрея Садового, в доме повреждено около 60 квартир.

Были повреждены еще и около полусотни автомобилей, которые были поблизости с местом удара.

Разбор завалов продолжается.

На данный момент известно о трех погибших и восьми раненых.

Война в Украине, Взрыв, Львов, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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