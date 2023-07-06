Осужден командир, требовавший у жены погибшего бойца 150 тыс. грн

Содержание в дисциплинарном батальоне в течение двух лет — такое наказание назначил Измаильский горрайонный суд Одесской области для заместителя командира воинской части, который требовал от жены погибшего бойца 150 тыс. грн.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении.

По данным следователей ГБР, за эту сумму военный обещал якобы ускорить оформление и выплату жене погибшего и его детям денежной помощи от государства в сумме 15 млн грн.

Его задержали во время получения оговоренной суммы.

О разоблачении заместителя командира воинской части, который требовал от жены погибшего военнослужащего Нацгвардии 150 тыс. грн взятки, ГБР сообщило 19 июня.

Еще в марте 2022 года он сказал женщине, что она и ее дети смогут получить компенсацию от государства в размере 15 млн грн, однако обещал содействие в этом вопросе за определенный процент.

И уже в феврале 2023 года получил от нее 150 тыс. грн.

Ему было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 369-2 УК (Злоупотребление влиянием), которой предусмотрено до пяти лет заключения.

Источник : ГБР

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