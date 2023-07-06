Уничтожены 7 из 10 Калибров – Воздушные силы о ударе по Львову
Около часа ночи 6 июля российские войска атаковали Украину десятью ракетами Калибр из акватории Черного моря.
Несколько групп ракет, выпущенных с надводных и подводных носителей, сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.
В результате боевой работы зенитным ракетным подразделениям и авиации Воздушных сил удалось уничтожить семь из десяти Калибров.
– К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим!
Российские военные преступники обязательно будут наказаны! Нам нужны F-16! – еще раз обратились к партнерам в Воздушных силах ВСУ.
6 июля во Львове из-за падения обломков ракеты в жилой дом погибли четыре человека.
34 человека, среди которых ребенок, – ранены.
Есть информация, что под завалами еще остаются люди.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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