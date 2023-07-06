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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожены 7 из 10 Калибров – Воздушные силы о ударе по Львову

Обстріл Львова 6 липня 2023
Фото: ГСЧС

Около часа ночи 6 июля российские войска атаковали Украину десятью ракетами Калибр из акватории Черного моря.

Несколько групп ракет, выпущенных с надводных и подводных носителей, сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

В результате боевой работы зенитным ракетным подразделениям и авиации Воздушных сил удалось уничтожить семь из десяти Калибров.

– К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим!

Российские военные преступники обязательно будут наказаны! Нам нужны F-16! – еще раз обратились к партнерам в Воздушных силах ВСУ.

6 июля во Львове из-за падения обломков ракеты в жилой дом погибли четыре человека.

34 человека, среди которых ребенок, – ранены.

Есть информация, что под завалами еще остаются люди.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ
Война в Украине, Львов, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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