Уничтожены 7 из 10 Калибров – Воздушные силы о ударе по Львову

Около часа ночи 6 июля российские войска атаковали Украину десятью ракетами Калибр из акватории Черного моря.

Несколько групп ракет, выпущенных с надводных и подводных носителей, сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.

В результате боевой работы зенитным ракетным подразделениям и авиации Воздушных сил удалось уничтожить семь из десяти Калибров.

– К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим! Российские военные преступники обязательно будут наказаны! Нам нужны F-16! – еще раз обратились к партнерам в Воздушных силах ВСУ.

6 июля во Львове из-за падения обломков ракеты в жилой дом погибли четыре человека.

34 человека, среди которых ребенок, – ранены.

Есть информация, что под завалами еще остаются люди.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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