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В Белой Церкви священники УПЦ отказываются покидать собор и применили огнетушитель против людей

В Белой Церкви священники УПЦ отказываются покидать собор и применили огнетушитель против людей

В Белой Церкви Киевской области священнослужитель УПЦ МП применил огнетушитель против людей и отказался покидать храм.

Инцидент произошел в Спасо-Преображенском соборе, который перешел к ПЦУ после решения Белоцерковского городского совета.

Митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря) в Facebook сообщил, что двери этого храма были не только закрыты, но и заварены изнутри металлическим щитом.

— Служитель МП, который закрылся внутри, использовал огнетушитель, чтобы препятствовать в открытии дверей, — сообщил он.

Кроме того, новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич сказал, что представители УПЦ МП забрали иконы из собора.

Полиция Киевщины заявила, что к собору пришли ориентировочно 40 человек, которые требовали, чтобы представители УПЦ МП покинули здание, ведь оно перешло к ПЦУ. Однако священник УПЦ МП отказался покидать храм.

Пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова в комментарии Суспильному сказала, что они получили шесть сообщений о драке, хулиганстве и телесных повреждениях во время этого события.

Правопорядок возле собора обеспечивают патрульные, полицейские диалога и сотрудники Белоцерковского управления полиции.

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Белая Церковь, Киевская область, Релігія, УПЦ МП
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