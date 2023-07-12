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Валентина Чорна, редактор ленты

Атака дронами Shahed: в Киевской области сообщают о взрывах

Атака дронами Shahed: в Киевской области сообщают о взрывах
Фото: Getty Images

В ночь на 12 июля на Киевщине раздаются взрывы. Работает противовоздушная оборона.

Как сообщили в Киевской ОВА, в области зафиксировано движение вражеских БпЛА.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, по состоянию на 02:00 угроза применения вражеских беспилотников сохраняется в Киевской, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Киевская область, Російська агресія
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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