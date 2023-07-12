Атака дронами Shahed: в Киевской области сообщают о взрывах
В ночь на 12 июля на Киевщине раздаются взрывы. Работает противовоздушная оборона.
Как сообщили в Киевской ОВА, в области зафиксировано движение вражеских БпЛА.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, по состоянию на 02:00 угроза применения вражеских беспилотников сохраняется в Киевской, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 504-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк