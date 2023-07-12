СБУ разоблачила киевлянку, которая распространила видео работы ПВО во время ракетного удара по столице
В Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая распространяла в мессенджере материалы о работе Противовоздушной обороны и расположении Вооруженных сил.
Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры и СБУ.
По данным следствия, 34-летней жительнице Киева сообщили о подозрении в распространении несанкционированной информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.
– В мае 2023 года подозреваемая сняла на собственный мобильный телефон и распространила в мессенджере расположение ВСУ и направление систем ПВО, а также результат поражения воздушных целей, чем нанесла угрозу информационной безопасности людей и национальной безопасности государства, – сообщили в прокуратуре.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы. По месту жительства фигурантки правоохранители провели неотложный обыск и изъяли мобильный. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
В прокуратуре отмечают, что ранее в отношении близкой родственницы подозреваемой в рамках другого уголовного производства прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по аналогичному факту, совершенному в другой период времени.
Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов. Их распространение расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк