СБУ разоблачила киевлянку, которая распространила видео работы ПВО во время ракетного удара по столице

В Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая распространяла в мессенджере материалы о работе Противовоздушной обороны и расположении Вооруженных сил.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры и СБУ.

По данным следствия, 34-летней жительнице Киева сообщили о подозрении в распространении несанкционированной информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения.

– В мае 2023 года подозреваемая сняла на собственный мобильный телефон и распространила в мессенджере расположение ВСУ и направление систем ПВО, а также результат поражения воздушных целей, чем нанесла угрозу информационной безопасности людей и национальной безопасности государства, – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы. По месту жительства фигурантки правоохранители провели неотложный обыск и изъяли мобильный. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В прокуратуре отмечают, что ранее в отношении близкой родственницы подозреваемой в рамках другого уголовного производства прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по аналогичному факту, совершенному в другой период времени.

Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов. Их распространение расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.