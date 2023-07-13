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Марта Бондаренко, редактор ленты

В оккупированном Донецке на заводе Топаз прогремел взрыв: что известно

В оккупированном Донецке на заводе Топаз прогремел взрыв: что известно

В оккупированном Донецке в районе завода Топаз прогремели мощные взрывы, над городом поднимается черный дым.

Об этом сообщают в соцсетях.

Местные жители опубликовали ряд фото с работой вражеской ПВО над Донецком.

Завод Топаз разрабатывал и изготавливав сложные радиотехнические системы и комплексы, в том числе комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем противовоздушной обороны.

Также в соцсетях публикуют фотографии остатков ракеты, которая упала в микрорайоне Азотный.

Что именно произошло в районе Топаза, пока неизвестно.

Напомним, что 6 июля в Донецке также было громко — раздавались взрывы. Дымилось в нескольких районах.

Фото из соцсетей

Взрыв, Донецк
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