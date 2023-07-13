В оккупированном Донецке на заводе Топаз прогремел взрыв: что известно
В оккупированном Донецке в районе завода Топаз прогремели мощные взрывы, над городом поднимается черный дым.
Об этом сообщают в соцсетях.
Местные жители опубликовали ряд фото с работой вражеской ПВО над Донецком.
Завод Топаз разрабатывал и изготавливав сложные радиотехнические системы и комплексы, в том числе комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем противовоздушной обороны.
Также в соцсетях публикуют фотографии остатков ракеты, которая упала в микрорайоне Азотный.
Что именно произошло в районе Топаза, пока неизвестно.
Напомним, что 6 июля в Донецке также было громко — раздавались взрывы. Дымилось в нескольких районах.
Фото из соцсетей
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк