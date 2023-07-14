На деоккупированной Николаевщине обнаружили тела двух расстрелянных местных жителей — Офис генпрокурора

На Николаевщине, на освобожденной от оккупантов территории, правоохранители обнаружили тела двух гражданских людей, которые были расстреляны российскими военными.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Как сообщили в ведомстве, во время очередного осмотра местности в селе Степное Воскресенской территориальной общины прокуроры совместно со следователями и криминалистами эксгумировали тела двух местных жителей — мужчин, 20 и 34 лет. Весной прошлого года их расстреляли военные РФ.

– Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ), – говорится в сообщении.

Тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования. Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев совершения преступления.

Напомним, в ноябре 2022 года Силы обороны полностью освободили все населенные пункты Николаевщины от оккупантов, кроме Кинбурнской косы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник : Офис генпрокурора

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