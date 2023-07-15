Оперлась на москитную сетку: под Киевом из окна выпала четырехлетняя девочка

В Киевской области из окна третьего этажа выпала четырехлетняя девочка, которая едва не погибла. Ребенок выжил, однако несовершеннолетнюю срочно госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. По его словам, несчастный случай произошел в селе Петропавловская Борщаговка вечером 14 июля.

Полицию и скорую медицинскую помощь вызвали очевидцы, которые заметили маленькую девочку. По предварительным данным, ребенок выпал после того, как оперся на москитную сетку.

Как объясняют свидетели, девочка упала не на асфальт, а на крышу цокольного этажа. Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

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