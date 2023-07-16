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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Сумах прогремели взрывы: воздушную тревогу не объявляли

В Сумах прогремели взрывы: воздушную тревогу не объявляли
Фото: Факти ICTV

В Сумах раздались звуки взрывов, однако сигнал воздушной тревоги в Сумской области не объявляли.

— Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Подробности выясняются! Ожидайте официальную информацию, — отмечают в Сумской ОВА.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва в Сумах. Сейчас вся информация уточняется.

Взрыв в Сумах 15 июля 2023 — что известно о взрыве в Сумах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Х-555

Война в Украине, Взрыв, Суми, Сумская область
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