В Сумах прогремели взрывы: воздушную тревогу не объявляли
В Сумах раздались звуки взрывов, однако сигнал воздушной тревоги в Сумской области не объявляли.
— Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Подробности выясняются! Ожидайте официальную информацию, — отмечают в Сумской ОВА.
Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва в Сумах. Сейчас вся информация уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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