В Сумах прогремели взрывы: воздушную тревогу не объявляли

В Сумах раздались звуки взрывов, однако сигнал воздушной тревоги в Сумской области не объявляли.

— Уважаемые жители Сум! Сохраняйте спокойствие. Все службы работают. Подробности выясняются! Ожидайте официальную информацию, — отмечают в Сумской ОВА.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва в Сумах. Сейчас вся информация уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.