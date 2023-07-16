Густой и черный дым: в российском Брянске вспыхнул пожар в госпитале для ветеранов
В российском Брянске второй раз за месяц вспыхнул пожар на объектов Министерства обороны РФ. Сейчас горит строящийся госпиталь для ветеранов.
Об этом сообщают местные жители и российские Telegram-каналы. Отмечается, что над госпиталем видно густой и черный дым.
По данным прокремлевских пабликов, одна из версий возгорания пожара — это атака неизвестных беспилотных летательных аппаратов.
В то же время некоторые российские СМИ со ссылкой на правительство региона заявили, что в строящемся госпитале якобы горел строительный мусор, а возгорание потушили до приезда пожарных.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова