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Юлия Захарченко, редактор ленты

Густой и черный дым: в российском Брянске вспыхнул пожар в госпитале для ветеранов

Густой и черный дым: в российском Брянске вспыхнул пожар в госпитале для ветеранов
Фото: Факти ICTV

В российском Брянске второй раз за месяц вспыхнул пожар на объектов Министерства обороны РФ. Сейчас горит строящийся госпиталь для ветеранов.

Об этом сообщают местные жители и российские Telegram-каналы. Отмечается, что над госпиталем видно густой и черный дым.

По данным прокремлевских пабликов, одна из версий возгорания пожара — это атака неизвестных беспилотных летательных аппаратов.

В то же время некоторые российские СМИ со ссылкой на правительство региона заявили, что в строящемся госпитале якобы горел строительный мусор, а возгорание потушили до приезда пожарных.

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Война в Украине, військовослужбовці, ветерани, Пожар, Росія
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