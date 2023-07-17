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Херсон под обстрелом: в городе раздаются взрывы

Вибух
Фото: Pexels

Вечером 16 июля в Херсоне раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах, официальной информации пока нет.

Отмечается, что россияне обстреливают Херсон из реактивных систем залпового огня с временно оккупированного левого берега.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Російська агресія, Херсон
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