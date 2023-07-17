Херсон под обстрелом: в городе раздаются взрывы
Вечером 16 июля в Херсоне раздаются взрывы.
Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах, официальной информации пока нет.
Отмечается, что россияне обстреливают Херсон из реактивных систем залпового огня с временно оккупированного левого берега.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова