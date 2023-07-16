РФ нанесла удары по Основянскому району Харькова: семеро пострадавших, вспыхнул пожар

Российские войска нанесли удары по Основянскому району Харькова. По предварительным данным, есть семеро пострадавших.

На месте попадания вспыхнул пожар. Службы работают над ликвидацией последствий. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.

На эту минуту, медики Областного центра экстренной помощи госпитализировали трех мужчин с осколочными ранениями и одному человеку оказали помощь на месте, погибших нет.

В ОВА отмечают, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Мэр Игорь Терехов рассказал, что Харьков второй раз с начала суток под ударом врага.

Ранее российские войска нанесли удары по центральной части Харькова. Один в Шевченковском районе — без разрушений, информации о пострадавших пока нет.

Терехов отметил, что в других местах ракетных ударов работники ГСЧС обследуют территории. Он заявил, что с высокой долей вероятности можно говорить о том, что тогда по Харькову ударили ракетами С-300.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.