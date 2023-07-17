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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Корректировала ракетные удары РФ по энергообъектам Донетчины. Суд отправил за решетку агента Кремля

суд
Фото: Pixabay

Суд отправил за решетку на семь лет женщину, которая корректировала российские удары по энергообъектам Донецкой области.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Как сообщают в ведомстве, по наводке злоумышленницы рашисты осуществили серию ракетных ударов по региону, в результате чего пострадали по меньшей мере 20 мирных жителей.

– Установлено, что она сливала оккупантам координаты местных объектов социальной и критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, – говорится в сообщении.

Кроме того, женщина передавала агрессору локации базирования и перемещения подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Особенно врага интересовали места расположения укрепрайонов и логистических баз украинских войск в районе Доброполья.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу в феврале этого года с поличным, когда она передавала разведданные агрессору.

По данным расследования, информаторкой является местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения РФ. Собранные разведданные она передавала связной — участнице террористической организации “ДНР” через сообщницу. Для коммуникации использовали один из популярных мессенджеров.

По материалам СБУ, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей семь лет лишения свободы.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Донецкая область, СБУ, Суд
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