Корректировала ракетные удары РФ по энергообъектам Донетчины. Суд отправил за решетку агента Кремля

Суд отправил за решетку на семь лет женщину, которая корректировала российские удары по энергообъектам Донецкой области.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Как сообщают в ведомстве, по наводке злоумышленницы рашисты осуществили серию ракетных ударов по региону, в результате чего пострадали по меньшей мере 20 мирных жителей.

– Установлено, что она сливала оккупантам координаты местных объектов социальной и критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, – говорится в сообщении.

Кроме того, женщина передавала агрессору локации базирования и перемещения подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Особенно врага интересовали места расположения укрепрайонов и логистических баз украинских войск в районе Доброполья.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу в феврале этого года с поличным, когда она передавала разведданные агрессору.

По данным расследования, информаторкой является местная жительница, которую российская спецслужба привлекла к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения РФ. Собранные разведданные она передавала связной — участнице террористической организации “ДНР” через сообщницу. Для коммуникации использовали один из популярных мессенджеров.

По материалам СБУ, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей семь лет лишения свободы.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.