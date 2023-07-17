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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”

Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”

В Одесской области задержали и сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”.

Об этом сообщают в прокуратуре АР Крым и города Севастополя.

– Мужчину подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 УКУ в редакции от 2014 года). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, – говорится в сообщении.

Следователи установили, что гражданин Украины в конце февраля 2014 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”.

Вместе с другими участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ), подозреваемый был привлечен к охране митингов пророссийских сил и блокировании административных зданий в городе Судак. Также “самообороновцы” патрулировали улицы города, осуществляли незаконные проверки документов граждан Украины и обыски транспортных средств. Кроме того, “ополченцы” охраняли “общественный порядок” во время проведения незаконного “референдума” в Крыму в 2014 году.

Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”
Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”
Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”
Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”
Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”
Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”

Позже за свои “заслуги” перед оккупантами “самообороновец” получил медаль “За защиту Крыма”.

– В дальнейшем, разочаровавшись в “идеях русского мира” подозреваемый переехал на материковую часть Украины, где и был задержан правоохранителями автономии, – рассказали в прокуратуре.

По результатам проведенных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность, в том числе и медаль от оккупантов.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и отправил подозреваемого под стражу без альтернативы внесения залога.

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Фото: прокуратура АР Крым и города Севастополя.

Крым, Прокуратура, Суд
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