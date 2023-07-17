Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”
В Одесской области задержали и сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”.
Об этом сообщают в прокуратуре АР Крым и города Севастополя.
– Мужчину подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 УКУ в редакции от 2014 года). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, – говорится в сообщении.
Следователи установили, что гражданин Украины в конце февраля 2014 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”.
Вместе с другими участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ), подозреваемый был привлечен к охране митингов пророссийских сил и блокировании административных зданий в городе Судак. Также “самообороновцы” патрулировали улицы города, осуществляли незаконные проверки документов граждан Украины и обыски транспортных средств. Кроме того, “ополченцы” охраняли “общественный порядок” во время проведения незаконного “референдума” в Крыму в 2014 году.
Позже за свои “заслуги” перед оккупантами “самообороновец” получил медаль “За защиту Крыма”.
– В дальнейшем, разочаровавшись в “идеях русского мира” подозреваемый переехал на материковую часть Украины, где и был задержан правоохранителями автономии, – рассказали в прокуратуре.
По результатам проведенных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность, в том числе и медаль от оккупантов.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и отправил подозреваемого под стражу без альтернативы внесения залога.
Фото: прокуратура АР Крым и города Севастополя.
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