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Юлия Соколова, редактор ленты

Спасали мужчину из-под обломков ракеты: видео первых минут после удара по Одессе

Обстріл Одеси 18 липня 2023
Фото: Офис генпрокурора

Во время очередной атаки РФ на Одессу в ночь на 18 июля обломки сбитой крылатой ракеты Калибр упали на частный дом, придавив его хозяина.

Видео первых минут после удара оккупантов обнародовало Министерство внутренних дел Украины.

Процесс спасения раненого пожилого мужчины из-под обломков зафиксировали бодикамеры одесских патрульных. Они первыми прибыли на место инцидента.

Обломки сбитой ракеты упали на крышу частного дома и пробили его. Мужчину придавило ими так, что тот не мог двигаться.

– Патрульные увидели отверстие в крыше дома. Зайдя в помещение, инспекторы обнаружили гражданина, прижатого остатком ракеты, и он не мог двигаться, — отметили в МВД.

Инспекторы патрульной полиции спасали мужчину вместе с соседями. Они извлекли пострадавшего из-под обломков, вызвали все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья.

Полицейские огородили место происшествия, а по прибытии врачей скорой помощи передали им раненого.

В эфире национального телемарафона Єдині новини сообщили, что врачи диагностировали у пострадавшего перелом ребер, ушибы и повреждение глаза.

В Офисе генпрокурора уточнили, что мужчине, который получил множественные ранения, 74 года.

Как известно, в ночь на 18 июля российские войска совершили массированную атаку на Одессу, применив дроны-камикадзе Шахед и крылатые ракеты Калибр.

Украинские военные сбили все шесть Калибров, однако их обломки и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры Одессы, а также несколько частных домов.

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Источник: МВД, Офис генпрокурора
Война в Украине, МВД, Нацполиция, Одесса, Ракетные удары России
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