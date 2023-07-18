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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы

В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы
Фото: Depositphotos

К 15 годам тюрьмы приговорен мужчина, который насиловал трех несовершеннолетних дочерей своей сожительницы.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

— При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Деснянской окружной прокуратуры города Киева мужчина осужден за систематическое совершение сексуального насилия в отношении трех несовершеннолетних девушек, в том числе в отношении малолетней (ст. 152, ст. 153 УК Украины), — говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный, проживая с матерью трех несовершеннолетних девушек — 12, 13 и 14 лет, с 2018 по 2021 годы систематически насиловал дочерей своей сожительницы.

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В Киеве мужчина три года насиловал дочерей сожительницы — он приговорен к 15 годам тюрьмы

Он удовлетворял половую страсть неестественным способом, применяя при этом физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девочек была малолетней.

— По принципиальной позиции ювенальных прокуроров Деснянским районным судом города Киева в полной мере поддержано предложенную прокурором меру наказания. Дополнительно по решению суда в отношении мужчины внесены сведения в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, — добавляют в Офисе генпрокурора.

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