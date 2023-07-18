В Мелитополе громко – взрыв слышали в центре города, еще пять – в Михайловке
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области днем 18 июля прогремел мощный взрыв. Его слышали жители центральной части города, сообщает городской голова Иван Федоров.
По его словам, еще пять мощных взрывов зафиксировано в Михайловке Мелитопольского района.
Федоров отметил, что о последствиях так называемой “бавовны” пока ничего неизвестно.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки.
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Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская