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Валентина Летяк, редактор ленты

В Мелитополе громко – взрыв слышали в центре города, еще пять – в Михайловке

Вибух
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области днем 18 июля прогремел мощный взрыв. Его слышали жители центральной части города, сообщает городской голова Иван Федоров.

По его словам, еще пять мощных взрывов зафиксировано в Михайловке Мелитопольского района.

Федоров отметил, что о последствиях так называемой “бавовны” пока ничего неизвестно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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В Мелитополе громко – взрыв слышали в центре города, еще пять – в Михайловке

Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
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