В Николаеве после ночной ракетной атаки тушат пожар на одном из объектов
В Николаеве ночью во время воздушной тревоги раздались взрывы и произошел пожар на одном из объектов города.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По его словам, уровень пожара — сложный. Больше подробностей о пожаре и что именно россияне запустили по городу Сенкевич пообещал рассказать позже.
В 02:29 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российский враг пытается атаковать по меньшей мере 11 областей Украины.
В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях — угроза применения рашистами ударных БпЛА.
В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях — угроза применения баллистического вооружения.
В 03:48 Воздушные силы ВСУ снова предупредили о ракетной угрозе для Херсонской и Николаевской областей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская