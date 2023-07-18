В Николаеве после ночной ракетной атаки тушат пожар на одном из объектов

В Николаеве ночью во время воздушной тревоги раздались взрывы и произошел пожар на одном из объектов города.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, уровень пожара — сложный. Больше подробностей о пожаре и что именно россияне запустили по городу Сенкевич пообещал рассказать позже.

В 02:29 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российский враг пытается атаковать по меньшей мере 11 областей Украины.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях — угроза применения рашистами ударных БпЛА.

В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях — угроза применения баллистического вооружения.

В 03:48 Воздушные силы ВСУ снова предупредили о ракетной угрозе для Херсонской и Николаевской областей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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