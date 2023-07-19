ЕС хочет увеличить сухопутный экспорт украинского зерна, если РФ откажется от соглашения

Европейский Союз стремится транспортировать больше украинского зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, чтобы помочь компенсировать выход России из подписанного ООН экспортного соглашения по Черному морю.

Об этом пишут иностранные издания со ссылкой на официальных лиц из Евросоюза. Высокопоставленный чиновник заявил, что ЕС поддерживает Турцию и ООН в усилиях вернуть Россию к соглашению.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что ЕС ответит на ракетные удары РФ расширением маршрутов наземного экспорта украинского зерна через полосы солидарности, автомобильное и железнодорожное сообщение через соседей Украины с ЕС, а также Молдову.

— Есть другие способы вывозить зерно из Украины, например, через Румынию и Польшу. Если россияне будут продолжать эту политику препятствования Украине экспортировать зерно и удобрения, тогда нам придется искать другие способы вывозить зерно, — сказал представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

До нападения России в феврале 2022 года около трех четвертей производства зерна в Украине экспортировалось в Европу, Китай и Африку.

Подавляющее большинство зерна и масличных культур проходили через порты Черного моря, согласно данным исполнительного комитета ЕС. Это изменилось после того, как Россия начала войну. Сейчас около 60% экспорта зерна из Украины проходит через полосы солидарности ЕС.

Источник : Reuters

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