Взрывы в Киеве во время тревоги — что известно

В Киеве под утро 19 июля раздались взрывы. Их подтвердил мэр Виталий Кличко. По его словам, в городе и области работает ПВО.

Перед этим была объявлена воздушная тревога.

Где в Украине объявили воздушную тревогу, смотрите на интерактивной карте воздушных тревог.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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