Взрывы в Киеве во время тревоги — что известно
В Киеве под утро 19 июля раздались взрывы. Их подтвердил мэр Виталий Кличко. По его словам, в городе и области работает ПВО.
Перед этим была объявлена воздушная тревога.
Где в Украине объявили воздушную тревогу, смотрите на интерактивной карте воздушных тревог.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая