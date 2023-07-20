В Днепре задержали сотрудницу Укрзализныци – корректировщицу ударов РФ
Чиновница подразделения Укрзализныци в Днепре с начала 2023 года собирала для российских оккупантов разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны, которые враг планировал использовать для подготовки воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры.
Однако информаторшу террористов вовремя разоблачили и задержали сотрудники контрразведки СБУ.
Предательница постоянно общалась с кадровым российским военным, который находился на временно оккупированной части Донецкой области.
Женщина была очень активна в российских пабликах, где предлагала помощь оккупационным войскам, чем и привлекла внимание спецслужб страны-агрессора.
По заданию кураторов шпионка объезжала Днепр на общественном транспорте и скрыто фотографировала объекты.
Дома у задержанной нашли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами.
Фигурантке объявлено подозрение, сейчас она под стражей, ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая