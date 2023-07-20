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Валентина Летяк, редактор ленты

В Днепре задержали сотрудницу Укрзализныци – корректировщицу ударов РФ

У Дніпрі співробітниця Укрзалізниці стала коригувальницею ударів РФ
Фото: СБУ

Чиновница подразделения Укрзализныци в Днепре с начала 2023 года собирала для российских оккупантов разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны, которые враг планировал использовать для подготовки воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры.

Однако информаторшу террористов вовремя разоблачили и задержали сотрудники контрразведки СБУ.

Предательница постоянно общалась с кадровым российским военным, который находился на временно оккупированной части Донецкой области.

Женщина была очень активна в российских пабликах, где предлагала помощь оккупационным войскам, чем и привлекла внимание спецслужб страны-агрессора.

По заданию кураторов шпионка объезжала Днепр на общественном транспорте и скрыто фотографировала объекты.

Дома у задержанной нашли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами.

Фигурантке объявлено подозрение, сейчас она под стражей, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, Днепр, Днепропетровская область, Російська агресія, СБУ, Шпигуни
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