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Лилия Стрилец, главный редактор

Звуки взрывов в Сумах – в ОВА дали объяснение

Звуки взрывов в Сумах – в ОВА дали объяснение

В Сумах в ночь на 20 июля во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Областная военная администрация сообщает, что это работа ПВО.

Пока тревоги в области нет.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Суми
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