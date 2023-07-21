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Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

В Киеве возле метро Гидропарк бушует пожар

Пожежа в Києві 21 липня 2023

Утром 21 июля в Киеве возле станции метро Гидропарк разгорелся пожар.

В эти минуты в небо над столицей поднимается густой дым.

Из-за чрезвычайного происшествия пробка на дороге становится все больше.

Очевидцы предполагают, что загореться могло помещение кафе.

Сообщается, что на место происшествия уже прибыли спасатели.

Київ, Пожар
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