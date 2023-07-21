Водил односельчан на расстрел во время оккупации. В Николаевской области СБУ задержала коллаборанта

В Николаевской области Служба безопасности Украины в результате стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях задержала коллаборанта, который во время оккупации водил односельчан на расстрелы.

Как выяснили следователи, мужчина в период временной оккупации региона поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

За это его включили в состав карательных отрядов РФ, производивших облавы на участников движения сопротивления. Украинских патриотов похищали, отвозили в застенки и подвергали жестоким пыткам.

По материалам следствия, фигурант принимал непосредственное участие в этих преступлениях.

Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью инсценировки расстрелов: людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и производили выстрелы в опасной близости.

Таким образом оккупанты пытались склонить украинцев к сотрудничеству или к предоставлению секретной информации.

– Сотрудники СБУ получили показания от 7 пострадавших, пострадавших от подобных издевательств. На основании собранных доказательств фигуранта поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны), – говорится в сообщении.

В настоящее время коллаборант находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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