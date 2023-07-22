Россияне вечером и ночью артиллерией обстреляли Никополь, есть раненые

Вчера вечером российские военные накрыли артиллерийским огнем Никополь Днепропетровской области.

По словам Сергея Лысака, главы Днепропетровской ОГА, от обстрелов пострадали три человека.

В больницу с осколочными ранениями госпитализировали 57-летний мужчина и 78-летняя женщина. Их состояние — средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома.

Артиллерией повреждены восемь частных домов и девять хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.

Ночью россияне снова ударили по городу. Повреждено промышленное предприятие. К счастью, без жертв.

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