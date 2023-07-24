Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы
Сообщают о взрывах в Сумах.
— Внимание! Сумская область. Работает ПВО! Возможна ракетная опасность. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Оставайтесь в укрытиях, — сообщает Сумская ОВА.
Напомним, что 18 июля Россия цинично обстреляла из артиллерии центр Белополья на Сумщине, в результате чего трое погибших и десять раненых.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик