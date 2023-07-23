Ночной удар по Одессе: фото разрушенных памятников архитектуры и домов
Ночью 23 июля российские войска массированным ракетным ударом по Одессе частично разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых, шесть жилых домов, в том числе многоэтажек.
В соборе после обстрела бушевал пожар.
Во многих зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады.
Пострадали десятки автомобилей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик