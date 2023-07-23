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Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ, российские террористы это почувствуют

Зеленский: За Одессу обязательно будет ответ, российские террористы это почувствуют
Фото: Офис президента

Российские террористы обязательно ощутят ответ за ракетный удар по Одессе.

Так на массированный ночной обстрел отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

– Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может.

Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они ощутят этот ответ, – заверил глава государства.

Глава страны поблагодарил всех, кто помогает людям, и всех, кто мыслями и эмоциями с Одессой.

– Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Одесса
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