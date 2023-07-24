Помогал армии РФ топливом и техникой: СБУ сообщила о подозрении депутату от ОПЗЖ

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили о подозрении в государственной измене действующему народному депутату от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ.

В сообщении пресс-службы СБУ говорится, что политика разоблачили на сотрудничестве с Россией. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что фигурантом дела оказался депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев.

Правоохранители установили, что во время полномасштабного вторжения России этот депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором.

Он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по законодательству РФ, открыл счета в местных “филиалах” банковских учреждений России, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Кроме того заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений. Когда нардеп выехал в Киев, то продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с доказательствами деятельности нардепа в пользу России. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: ОПЗЖ

Источник : СБУ

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