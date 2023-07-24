Отобрал авто у женщины: “начальнику” оккупационной полиции в Харьковской области объявили новое подозрение

В Харьковской области 38-летнему псевдоначальнику оккупационной полиции объявили новое подозрение. Он заставил мирную жительницу Купянска отдать элитный внедорожник, угрожая оружием ей и родителям женщины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. По данным следствия, в Купянске 27 июля 2022 года псевдополицейский и двое российских военных приехали к дому 36-летней местной жительницы.

Они начали угрожать оружием женщине в присутствии ее пожилых родителей, требуя отдать внедорожник Toyota Land Cruiser. Жительница испугалась за свою и жизнь родителей, поэтому отдала агрессорам ключи от автомобиля.

После этого псевдоначальник полиции вместе с двумя оккупантами покинули дом женщины. Известно, что этот автомобиль псевдополицейский Харьковской области использовал в личных целях, в частности, ездил в кафе и магазины.

По данным областной прокуратуры, до 2014 года он работал в органах бывшей милиции, а после этого переехал в оккупированную часть Луганской области.

В прокуратуре отмечают, что мужчина совершил ограбление гражданского лица, потому что имущество, полученное в результате разбойного нападения, не может быть использовано для достижения военной цели. Так он нарушил ст. 27, 31 -33, 147 Женевской Конвенции от 1949 года.

Начальнику оккупационной полиции заочно сообщили о новом подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее ему заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Источник: Харьковская областная прокуратура

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