Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Москве беспилотники поразили два здания
В Киеве возле метро Гидропарк бушует пожар
Происшествия
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид

Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Фото: Нацполиция

Утром 24 июля в помещении Тернопольского городского управления работник полиции пытался совершить самоубийство. Мужчина выстрелил в себя из табельного оружия. Коллеги увидели его с ранением и вызвали скорую медицинскую помощь.

Помещение, где произошел суицид, находится в центре Тернополя. 21-летний лейтенант, оперативный работник, заступая на дежурство, получил утром табельное оружие. После этого мужчина закрылся в кабинете и выстрелил в себя.

— Молодой работник полиции, получив оружие, заступал на службу и пытался совершить суицид. Сейчас главное — жизнь человека, сейчас мы оказываем максимальную помощь, чтобы спасти его, работники полиции сдают кровь. Почему так произошло — разбирается ГБР. Никто замалчивать ничего не будет. Будет дана правовая оценка, будут изучены все обстоятельства, которые побудили полицейского пойти на такой шаг, — рассказал в. и. о. начальника ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Читайте также
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид

О полицейском, который пытался совершить самоубийство, известно, что он работал в полиции лейтенантом, 1,5 месяца назад пришел на работу в городское управление из учебного заведения.

Сейчас мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Расследование этого случая проводят следователи ГБР и прокуратура.

Источник: Zaxid.net
Нацполиция, Полиция, Самоубийство, Тернопіль, Тернопольская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Столкновения на территории Киево-Печерской лавры: четырех человек будут судить за хулиганство
лавра
Военные РФ атаковали Очаков: ранен мужчина, поврежден дом
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Спасали мужчину из-под обломков ракеты: видео первых минут после удара по Одессе
Обстріл Одеси 18 липня 2023
Убил свою семью, украл авто и совершил смертельное ДТП: на Харьковщине задержали 20-летнего парня
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Выкрикивали “Слава Путину”: в Польше на украинку с тремя детьми напали пьяные мужчина и женщина
У Польщі на українку з трьома дітьми напали пʼяні чоловік і жінка
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (23.07.2023)
Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь