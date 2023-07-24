Закрылся в кабинете и выстрелил в себя: в Тернополе полицейский пытался совершить суицид
Утром 24 июля в помещении Тернопольского городского управления работник полиции пытался совершить самоубийство. Мужчина выстрелил в себя из табельного оружия. Коллеги увидели его с ранением и вызвали скорую медицинскую помощь.
Помещение, где произошел суицид, находится в центре Тернополя. 21-летний лейтенант, оперативный работник, заступая на дежурство, получил утром табельное оружие. После этого мужчина закрылся в кабинете и выстрелил в себя.
— Молодой работник полиции, получив оружие, заступал на службу и пытался совершить суицид. Сейчас главное — жизнь человека, сейчас мы оказываем максимальную помощь, чтобы спасти его, работники полиции сдают кровь. Почему так произошло — разбирается ГБР. Никто замалчивать ничего не будет. Будет дана правовая оценка, будут изучены все обстоятельства, которые побудили полицейского пойти на такой шаг, — рассказал в. и. о. начальника ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.
О полицейском, который пытался совершить самоубийство, известно, что он работал в полиции лейтенантом, 1,5 месяца назад пришел на работу в городское управление из учебного заведения.
Сейчас мужчина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Расследование этого случая проводят следователи ГБР и прокуратура.
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