Избила, обожгла горелкой и закрыла в сарае: в Одесской области над 7-летним мальчиком поиздевалась родная сестра

В Одесской области госпитализировали 7-летнего мальчика, которого избила и обожгла газовой горелкой родная сестра.

Чрезвычайная ситуация произошла в Белгород-Днестровском районе.

Как сообщили в полиции, мальчик имеет трех сестер — 16, 11 и 9 лет. Опеку над детьми после того, как их мать была лишена родительских прав, взял 62-летний родственник.

Пока он с женой были заняты своими делами, старшая из девочек занялась “воспитанием” младшего брата.

— Она избила его, обожгла газовой горелкой, привязала и закрыла в сарае, где тот просидел всю ночь. Только утром мальчик сумел самостоятельно освободить связанные руки и выбраться из хозяйственной постройки и обратиться за помощью к соседям, которые и вызвали скорую, — сообщили в полиции.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Белгород-Днестровской районной больницы с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ожогами второй степени предплечья и ягодиц.

Во время осмотра домовладения семьи правоохранители изъяли газовую горелку, фрагменты синтетической веревки и другие вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование.

Девочка свои действия объяснила тем, что брат якобы дебоширил, портил ее вещи, а также хотел поджечь газовой горелкой скирду сена и дом. Она заверила, что помешала брату это сделать и занялась его “воспитанием”.

Начато уголовное дело по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы малолетнего, что сопровождалось причинением ему физических страданий) УКУ, в рамках которого 16-летней девочке уже сообщено о подозрении.

Также открыто производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УКУ. Вопрос о сообщении о подозрении опекуну будет решаться в рамках досудебного расследования.

Санкции обеих статей влекут за собой наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), в рамках которого будет дана правовая оценка работникам службы по делам детей местного совета.

— В поле зрения полиции и соцслужб эта семья уже попадала неоднократно из-за побега из дома 11-летней девочки. На профилактическом учете в полиции она стоит как ребенок-беглец, а в службе по делам детей — как ребенок, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах, — отметили в полиции.

В отношении опекуна за последний год правоохранители составляли два протокола по ч. 1 и 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУ об административных правонарушениях.

Сейчас двух младших девочек представители соцслужбы изъяли из семьи. Решается вопрос о дальнейшем месте жительства всех трех малолетних детей, следствие продолжается.

Источник : Нацполиция

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.