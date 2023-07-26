Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Харьковской области раздаются взрывы: предварительно, работа ПВО
В Харьковской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей Харьковской области. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны Украины.
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