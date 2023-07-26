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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Харьковской области раздаются взрывы: предварительно, работа ПВО

В Харьковской области раздаются взрывы: предварительно, работа ПВО
Фото: Факти ICTV

В Харьковской области прогремели взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на слова местных жителей Харьковской области. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны Украины.

Взрывы в Харьковской области 25 июля 2023 — что известно о взрывах

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Харьков, Харьковская область
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