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Марта Бондаренко, редактор ленты

В центре оккупированного Донецка прогремели взрывы

Донецьк

Сегодня в оккупированном Донецке прогремели взрывы — сообщают об обстреле города.

“Прилетело” в район больницы Вишневского. На улице побитые машины, сломанные деревья.

Больше подробностей о происшествии пока нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Новини Донбасу

Взрыв, Донецк
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