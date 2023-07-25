В центре оккупированного Донецка прогремели взрывы
Сегодня в оккупированном Донецке прогремели взрывы — сообщают об обстреле города.
“Прилетело” в район больницы Вишневского. На улице побитые машины, сломанные деревья.
Больше подробностей о происшествии пока нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Новини Донбасу
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик