В Одессе неизвестные обстреляли три авто: введена спецоперация Сирена
В Одессе произошла перестрелка. Предварительно в результате стрельбы никто не пострадал.
В городе введена специальная полицейская операция Сирена.
Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Одесской области.
— Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух машинах начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей, — говорится в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.
Местные паблики пишут, что злоумышленники обстреляли три авто, а на месте обнаружено 5 гильз калибра 9 мм.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик