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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Одессе неизвестные обстреляли три авто: введена спецоперация Сирена

В Одессе неизвестные обстреляли три авто: введена спецоперация Сирена
Фото: Pixabay

В Одессе произошла перестрелка. Предварительно в результате стрельбы никто не пострадал.

В городе введена специальная полицейская операция Сирена.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Одесской области.

— Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух машинах начали его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей, — говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.

Местные паблики пишут, что злоумышленники обстреляли три авто, а на месте обнаружено 5 гильз калибра 9 мм.

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В Одессе неизвестные обстреляли три авто: введена спецоперация Сирена

Одесса, Стрілянина
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