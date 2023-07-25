Ночью в Черкасской области вражеские Шахеды попали в поле и ангар
Ночью россияне атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По его словам, есть три попадания. Два дрона попали в поля, еще один — в пустой ангар.
К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. На местах работают оперативные группы.
Глава области в очередной раз призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что сегодня ночью наша противовоздушная оборона уничтожила все ударные дроны, которые летели на Киев.
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